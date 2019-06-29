Мосгорсуд рассмотрит законность ареста экс-главы волгоградского следкома Музраева

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-29T11:27:06+03:00

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4 июля 2019 года в Московском городском суде проверять законность ареста бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом КП-Волгоград сообщил защитник Владислав Подшибякин.

- Мы подали апелляционную жалобу, будем возражать. Мы испрашиваем вообще отменить решение Лефортовского районного суда, а при необходимости избрать иную меру пресечения, - прокомментировал адвокат.

Напомним, Музраева арестовали 10 июня, выдвинув обвинение по статье 215 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Это связано с организацией покушения на губернатора Волгоградской области, которое произошло 16 ноября 2016 года. Тогда наемники криминального авторитета Евгения Ремезова пытались поджечь дом главы региона. Самого Ремезова и его сообщников задержали в конце мая 2019 года. Вслед за ними за решетку отправился Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

ИСТОЧНИК KP.RU