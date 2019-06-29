2019-06-29T08:52:17+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» разгромил «Кршко» со счетом 6:0

Это был контрольный матч на втором тренировочном сборе
Юлия Данильченко
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Фото: ФК РОТОРФото: ФК РОТОР
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28 июня на стадионе имени Матии Губеца состоялся контрольный матч в рамках второго тренировочного сбора между волгоградским «Ротором» и командой из Словении «Кршко». Сине-голубые уверенно вырвали победу у противников, забив шесть голов и не дав сопернику даже приблизиться к воротам.

В первом тайме волгоградские футболисты забили два гола: на 15-ой и 30-ой минутах – Султонов и Саная соответственно. Во второй части матча на 26-ой пробил Булия, на 62-ой Хомуха, на 83-ой Муллин и шестой мяч попал в ворота «Кршко» от удара Попова на 89-ой минуте. Напомним, команда «Ротор» с 19 по 29 июня находилась в городе Марибор в Словении, где проводила второй тренировочный сбор.

Состав

«Ротор»: Лобанцев, Ненахов (Попов, 72), Хомуха, Байрыев, Пискунов (к), Фатуллаев, Алйник (Самсонов, 77), Горбунов, Султонов (Николаев, 72), Булия, Саная (Муллин, 72).

Голы: Султонов, 15 (пен); Саная, 30; Булия, 56; Хомуха, 62; Муллин, 83; Попов, 89 (пен).

ИСТОЧНИК KP.RU

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