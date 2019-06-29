2019-06-29T08:37:33+03:00
Общество

С 1 июля в Волгоградской области открывается сезон охоты на сурка

Он продлится до 30 сентября
Юлия Данильченко
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По данным мониторинга облкомприроды, сурков в Волгоградской области почти 29 тысяч , что на 1,3 тысячи особи больше, чем в прошлом году. Однако за популяцией этих диких животных, несмотря на рост численности, экологи тщательно следят. Сезон охоты откроется 1 июля и продлится до 1 сентября, при этом для охотников действует ряд ограничений.

- В общедоступных охотничьих угодьях одному охотнику запрещено добывать более двух особей сурка за весь сезон. За нарушение норм добычи, а также за охоту без разрешения предусмотрен штраф, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

Охотиться эти три месяца можно также на малого и крапчатого сусликов. Любителей с ружьем предупреждают, что не стоит забывать об отчетах: после истечения срока действия разрешения в течении двадцати дней необходимо заполнить информацию о количестве добытых животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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