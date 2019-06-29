2019-06-29T08:06:25+03:00
Общество

Под Волгоградом ищут пропавшего 16-летнего школьника

Подросток ушел из дома еще 25 июня
Юлия Данильченко
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" ВолгоградФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Волгоград
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О местонахождении 16-летнего Данила Железнякова до сих пор ничего неизвестно. Подросток, проживающий вместе с родителями в городе Фролово Волгоградской области, ушел из дома 25 июня. Ни на звонки, ни на сообщения школьник не отвечает. Ничего не знают о его судьбе друзья и одноклассники.

К поиску пропавшего юноши подключились не только правоохранительные органы, но и волонтеры. Волгоградский отряд «Лиза Арлет» бросил клич в соцсетях. Добровольцы просят всех неравнодушных откликнуться и помочь найти Данила.

- Его рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые. Был одет в джинсовую рубашку, серые джинсы, белые кеды. С собой черный рюкзак, - рассказали поисковикам родственники пропавшего парня. – Просим сообщить любую информацию по телефону «горячей линии» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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