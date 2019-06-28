В Волгограде аферисты представляются сотрудниками «Водоканала»

СЕГОДНЯ 20:48 2019-06-28T20:48:40+03:00

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В Волгограде опять активизировались мошенники, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками компании «Концессии водоснабжения». Эти аферисты предлагают людям всевозможные системы фильтрации воды. Они рассказывают доверчивым потребителям о том, что вода в кранах не пригодна для питься, и даже опасна для здоровья, и тут же рекомендуют «спасение от этих бед» - дорогостоящие фильтры, которые на самом деле низкого качества и неизвестно какого производства. Не верьте!

- Запомните: представители волгоградского водоканала никогда не предлагают платных услуг при поквартирных обходах, и тем более не торгуют фильтрами с доставкой на дом, - предупреждают волгоградцев в «Концессии водоснабжения».

В компании уверяют: качество воды в кранах волгоградцев соответствует всем гигиеническим требованиям.

- Пробы водопроводной воды отбираются дважды в сутки. В среднем, в день специалисты нашей лаборатории анализируют порядка 200 проб воды, - говорят на предприятии.

Так что, если к вам постучались «липовые» представители водоканала, то вызывайте сразу полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU