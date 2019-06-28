2019-06-28T20:37:17+03:00
Общество

29 июня в Волгограде частично перекроют для машин рокадную дорогу

В субботу, в центре города будут праздновать День молодежи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водители, учтите ограничения при движении по городу.Водители, учтите ограничения при движении по городу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Формально День молодежи прошел, но так как праздник припал на будний день, то основные торжества перенесли в Волгограде на субботу 29 июня. Так что завтра волгоградцев ждет насыщенная праздничная программа. Главной площадкой для гуляний станет территория у музея «Россия – моя история». Здесь развернутся многочисленные интерактивные площадки. Волгоградцев ждет гала-концерт с участием группы «Astero» из Санкт-Петербурга. Молодежи будет точно много. Поэтому, ради безопасности гостей праздника, рядом с музеем частично перекроют Нулевую продольную магистраль.

Причем въезд транспорта с рокадной дороги на площадку у музея, а также на расположенные здесь парковки заблокирован уже с 20.00 28 июня. Машины сюда не пустят вплоть до полуночи 29 июня.

Кроме того, пешеходными на время празднований станут Нулевая Продольная магистраль в границах от улицы Калинина до улицы Комсомольской. А также улица Краснознаменская - от Советской до Набережной. Проезд автомобилей по этим участкам будет закрыт в субботу 29 июня - с 7.00 до 24.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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