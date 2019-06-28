2019-06-28T19:34:12+03:00
Происшествия

Ввели режим ЧС: в Астраханской области из-за аварии тысячи людей остались без воды

Чрезвычайная обстановка сложилась в Ахтубинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астраханской области ЧП: сразу на нескольких магистральных водопроводах в Ахтубинском районе произошли аварии, в результате почти три тысячи людей остались без живительной влаги в сорокоградусную жару. (Правда, сегодня температура воздуха несколько снизилась и в ближайшие дни в регионе обещают дожди). Ситуация сложилась буквально критическая. Такая, что астраханские власти вынуждены были ввести режим ЧС в двух поселениях.

В частности, чрезвычайных режим сейчас действует в муниципальных образованиях «Удаченский сельсовет» и «Золотухинский сельсовет»

- Решением Комиссии по ЧС и ПБ района с целью ликвидации последствий происшествия определен комплекс первоочередных аварийно-восстановительных работ, - сообщают "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по Астраханской области. Добавив, что ситуация находится на контроле Главного управления.

На ликвидацию аварии на водоводах брошены все силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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