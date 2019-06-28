Ядовитых веществ в воздухе после пожара на рынке Волгограда не нашли

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-28T19:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар, который вспыхнул вечером 27 июня на оптовом строительном рынке в Волгограде, напугал весь город. Клубы едкого черного дыма были видны практически во всех уголках областного центра. А жители микрорайона Тулака, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания, чуть не задохнулись от ядовитых продуктов горения. Еще бы ведь полыхали склады с керамикой и вагонкой. Некоторые жители близлежащих домов стали жаловаться на головокружение. Поэтому тут же на место выехали специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы воздуха на содержание токсичных веществ. Ничего не нашли.

Как гласит заключение сотрудников ведомства: «превышений предельно-допустимых концентраций содержания химических веществ (угарный газ, сажа, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бенз(а)пирен, формальдегид) в точках отбора проб не выявлено». Говорят, спас переменчивый ветер, который разносил дым в разные стороны и незначительная скорость распространения пожара.

- Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, - добавляют в ведомстве.

Напомним, пожар тушили пять часов. Выгорело около 5 тысяч квадратных метров складских помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU