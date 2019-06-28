Жуткое ДТП на волгоградской трассе: погибла бывший депутат и водитель, 10-летняя девочка в больнице
Очередная ужасная авария с погибшими произошла на волгоградской трассе. Днем 28 июня в Еланском районе Волгоградской области в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок.
Случилось это примерно в 15.00 на автодороге между городом Михайловкой и рабочим поселком Елань. За рулем «Хендэ Соната» ехал 57-летний мужчина. Рядом с ним на пассажирском сидении - 59-летняя женщина, на заднем сидении - ее 10-летняя внучка. Водитель так разогнался на трассе, что на большой скорости не вписался в крутой поворот, и машина улетела сначала на обочину, а потом перевернулась в кювет и загорелась.
По словам очевидцев, люди из машины буквально вылетали, пока она катилась вниз. От машины загорелась и сухая трава вокруг. Пожар до приезда экстренных служб потушили очевидцы аварии.
Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель и его пассажирка скончались от полученных травм на месте аварии. Ребенок остался жив, с многочисленными травмами ее госпитализировали.
Погибшей пассажиркой оказалась бывший депутат областной думы Вера Хламова. В последние годы она работала помощником депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева. И машина, которая попала в ДТП, служебное авто парламентария. Погибший мужчина - его личный водитель.
Водитель пошел на рискованный обгон, и улетел в кювет, где машина загорелась.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции и наряды ДПС.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - дополняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU