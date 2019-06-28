2019-06-28T17:43:37+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП на волгоградской трассе: погибла бывший депутат и водитель, 10-летняя девочка в больнице

Иномарка перевернулась в кювет и загорелась
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В аварии выжил только ребенок.В аварии выжил только ребенок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Очередная ужасная авария с погибшими произошла на волгоградской трассе. Днем 28 июня в Еланском районе Волгоградской области в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок.

Случилось это примерно в 15.00 на автодороге между городом Михайловкой и рабочим поселком Елань. За рулем «Хендэ Соната» ехал 57-летний мужчина. Рядом с ним на пассажирском сидении - 59-летняя женщина, на заднем сидении - ее 10-летняя внучка. Водитель так разогнался на трассе, что на большой скорости не вписался в крутой поворот, и машина улетела сначала на обочину, а потом перевернулась в кювет и загорелась.

По словам очевидцев, люди из машины буквально вылетали, пока она катилась вниз. От машины загорелась и сухая трава вокруг. Пожар до приезда экстренных служб потушили очевидцы аварии.

Как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель и его пассажирка скончались от полученных травм на месте аварии. Ребенок остался жив, с многочисленными травмами ее госпитализировали.

Погибшей пассажиркой оказалась бывший депутат областной думы Вера Хламова. В последние годы она работала помощником депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева. И машина, которая попала в ДТП, служебное авто парламентария. Погибший мужчина - его личный водитель.

Водитель пошел на рискованный обгон, и улетел в кювет, где машина загорелась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель пошел на рискованный обгон, и улетел в кювет, где машина загорелась.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции и наряды ДПС.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - дополняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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