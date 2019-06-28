В Астрахани полицейские спасли женщину с козырька шестого этажа

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-28T16:55:38+03:00

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Хорошо, что полицейских учат не только протоколы составлять, но и быть тонкими психологами. Именно это умение, да еще счастливое стечение обстоятельств, спасло жизнь молодой астраханке. Полицейские буквально вернули ее к жизни. Случилось это вечером 27 июня на улице Бульварной в Астрахани.

Следственно-оперативная группа астраханского отдела полиции №2 прибыла по вышеуказанному адресу по сообщению о краже из гаража. Осматривая месте происшествия, они вдруг услышали крики с соседнего двора. Когда прибежали на место, увидели женщину, которая сидела на подоконнике на шестом этаже высотки и рыдала в голос. Полицейские сообщили о ЧП коллегам, и пока лейтенант юстиции Ольга Гайворонская стала успокаивать астраханку с земли, напарник из угрозыска незаметно забежал в подъезд и поднялся к ней в квартиру. Благо все двери оказались открытыми. Мужчина осторожно обхватил хозяйку и вернул её в комнату.

- Как выяснилось, 30-летняя женщина, которая, кстати, одна воспитывает маленького сына, накануне сильно поругалась со своей матерью. И в состоянии стресса решила попрощаться с жизнью. Женщине оказали всю необходимую помощь, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU