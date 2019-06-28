2019-06-28T16:32:59+03:00
Общество

Билборд, изуродовавший сквер Пушкина в Волгограде, простоит еще четыре года

Рекламная конструкция установлена законно, и убрать ее пока нет оснований
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Огромный билборд смотрится в обновленном сквере Пушкина просто ужасно.Огромный билборд смотрится в обновленном сквере Пушкина просто ужасно.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Недолго волгоградцы радовались прекрасному виду обновленного сквера Пушкина. Сначала только открытую после ремонта зону отдыха перекопали траншеями (как оказалось, подключали водовод к коллектору). Затем металлическим забором закрыли чудесный вид на Волгу, который открывался со сквера. Последним «ляпом» стал огромный рекламный билборд, который установили на новенькой тротуарной аллее. Многие жители успели сравнить его с чучелом на цветочной клумбе. И что самое обидное: установили его здесь вполне законно.

- Дело в том, что место эту рекламную конструкцию было предоставлено компании ООО «Сити-Экспресс» еще в 2013 году. И договор размещения заключен на 10 лет – до 2023 года. Владелец по просьбе властей демонтировал билборд на время реконструкции сквера, а в июне вернул его на прежнее законное место, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

И добавляют, что, к сожалению, «договор не предусматривает возможность одностороннего расторжения, если стороны соблюдают все условия этого договора и требования законодательства». Так что убрать рекламную конструкцию смогут только по истечении срока действия договора, то есть не ранее 2023 года.

- Дальнейшая пролонгация договора не планируется, - успокаивают волгоградцев в администрации города.

Напомним, что в борьбе за единый архитектурный облик города перед ЧМ-2018 с центра Волгограда власти принудительно убрали все киоски, которые якобы портили вид улиц (в том числе и газетные). Под прицелом телекамер убирали растяжки над магистралями, яркие вывески с магазинов, а вот такой бигборд в самом центре города остался невредим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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