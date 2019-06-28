На набережной Волгограда после ремонта открыли фонтан «Искусство»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-28T16:37:08+03:00

За последние 20 лет фонтан отремонтировали уже в третий раз. Фото с сайта администрации Волгограда.

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Сегодня, 28 июня, на Центральной набережной Волгограда наконец-то снова заработал легендарный фонтан «Искусство». Два месяца он был скрыт от глаз забором. Фонтан ремонтировали. Надо сказать, уже не в первый раз. Но теперь, говорят в мэрии, он выглядит и работает именно так, как был задуман авторами в 1957 году.

- Струи воды теперь бьют не только из чаши, но и из фресок, а также из верхнего блюда, над которыми они расположены, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Ремонт обошелся в 17,7 миллионов рублей. Заказчиком выступало МБУ «Волгоградзеленхоз». Выполняла работы компания «Приволжтрансстрой», которая будет устранять недостатки (если таковые появятся) в течение трех лет.

К слову, в проекте реконструкции Центральной Набережной Волгограда изначально деньги на ремонт фонтана не предусмотрели. В мэрии говорят, эти миллионы они сэкономили. Цитируем: "Средства были получены в результате сложившейся экономии по итогам реконструкции верхней террасы набережной. Было принято решение направить образовавшуюся экономию на восстановление фонтана".

Что же сделали за эти деньги? Смонтировали свыше 2,5 километра сетей, вентиляцию, установили 14 новых насосов, отвечающих за работу струй и фильтрацию воды, а также современный шкаф управления с таймером работы насосов и подсветки.

А еще в фонтане появились светодиодные устройства, которые подсвечивают центральные фигуры и фрески.

- Для фонтана составлено 11 сценариев для работы в будние и выходные дни. Ежедневно в вечернее время водные картины будет дополнять монохромная подсветка, - рассказывают в мэрии.

ДЛЯ СПРАВКИ

Фонтан «Искусство» был построен в 1957 году и символизирует дружбу народов. С 2000-х годов его неоднократно ремонтировали, в последний раз - в 2012 году. Тогда на ремонт ушло 20 миллионов. На эти деньги заменили все коммуникации, а струи подсветили и заставили танцевать под музыку. Только для всей этой светомузыкальной начинки фонтан предназначен не был. Пришлось вновь исправлять ошибки «реставраторов».

ИСТОЧНИК KP.RU