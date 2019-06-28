2019-06-28T15:17:11+03:00
Общество

В Астрахани за нарушителями на дорогах стали следить беспилотники

Квадрокоптеры фиксируют нарушения ПДД и передают информацию гаишникам [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Теперь за водителями следят еще и с воздуха. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Теперь за водителями следят еще и с воздуха. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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В Астраханской области к патрулированию дорог решили привлечь современную технику: теперь за нарушителями следят не только стационарные видеокамеры, но и беспилотники.

- Квадрокоптеры летают над трассами и снимают происходящее. Видео передают в режиме реального времени на рабочую станцию. Оператор комплекса следит за ситуацией с земли вместе с сотрудником Госавтоинспекции. При выявлении нарушения Правил дорожного движения информация о транспортном средстве по рации передается ближайшему автопатрулю. Остановленному водителю в случае несогласия предоставляется возможность просмотра записи. На ней фиксируется время и географическое положение, а также госномер машины, - поясняют «КП-Волгоград» принцип работы в ГУ МВД по Астраханской облласти.

В Астрахани нарушителей на дорогах ловят беспилотники.

Первый «беспилотный» рейд провели на трассе Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала» в Икрянинском районе.

- Здесь машины часто идут на обгон в запрещённых местах, чем провоцируют ДТП. Только за один полет квадрокоптер зафиксировал более 10 грубых нарушений водителями. На них уже составили административные материалы. Им грозят штрафы или лишения прав на срок до 6 месяцев, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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