В Волгограде увековечили память дирижера Эдуарда Серова

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-28T15:03:47+03:00

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Сегодня, 28 июня, у дома №9 по улице Чуйкова в Волгограде было многолюдно. Здесь собрались и руководители областным комитетов, и представители администрации и известные творческие люди города. Поводом стало торжественное открытие здесь мемориальной доски в честь выдающегося дирижера, заслуженного деятеля искусств, народного артиста России Эдуарда Серова.

Это именно Эдуард Серов в 1987 году создал и на протяжении 30 лет возглавлял Волгоградский академический симфонический оркестр. Это по его инициативе появилась кафедра оркестровых инструментов ВГИК и муниципальный институт искусств имени Серебрякова. Кстати, Эдуард Серов преподавал в обоих этих вузах. А в 1992 году благодаря усилиям маэстро в Волгограде появилась своя оперная антреприза.

Памятную табличку установили на доме, где дирижер прожил 20 лет. Сегодня волгоградский симфонический оркестр играл прямо под окнами, где жил маэстро.

ДОСЬЕ «КП»

За огромный вклад в искусство Эдуард Серов был награжден орденами Почёта и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Известный музыкант, почтенный гражданин Волгоградской области скончался в сентябре 2016-го года на 80-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU