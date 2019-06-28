В Астрахани сотрудник Минсоцразвития украл почти 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-28T15:12:21+03:00

Тесть о махинациях зятя даже не подозревал, служащий сам обналичивал банковскую карту с доплатами пенсионера. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Астрахани на мошенничестве попался один из работников регионального Министерства социального развития и труда. 40-летний мужчина возглавлял один из секторов в ведомстве и у него был доступ к базе, в которую вносятся данные для назначения пенсий и пособий. Воспользовавшись своим служебным положением, он приписал своему тестю, который всю жизнь проработал водителем, стаж работы и данные о том, что тот якобы занимал должности на госслужбе. В результате тестю назначили повышенную пенсию.

Вскрыло махинации руководство министерства после проведенной внутренней проверки. И обратились в полицию.

- Чтобы обналичить начисленную доплату, астраханец открыл счёт и забрал полученную в банке пластиковую карту на имя пенсионера. Кстати, тесть ничего не знал о махинациях своего зятя. Похищенными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Как подсчитали следователи СУ УМД по региону, служащий похитил, таким образом, почти 2,9 миллиона рублей из бюджета.

- Мошенника уже уволили из министерства. На его недвижимое имущество наложен арест, - рассказал старший следователь Ержан Тайлянов.

Уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU