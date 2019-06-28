В Астрахани сотрудник Минсоцразвития украл почти 3 миллиона рублей
В Астрахани на мошенничестве попался один из работников регионального Министерства социального развития и труда. 40-летний мужчина возглавлял один из секторов в ведомстве и у него был доступ к базе, в которую вносятся данные для назначения пенсий и пособий. Воспользовавшись своим служебным положением, он приписал своему тестю, который всю жизнь проработал водителем, стаж работы и данные о том, что тот якобы занимал должности на госслужбе. В результате тестю назначили повышенную пенсию.
Вскрыло махинации руководство министерства после проведенной внутренней проверки. И обратились в полицию.
- Чтобы обналичить начисленную доплату, астраханец открыл счёт и забрал полученную в банке пластиковую карту на имя пенсионера. Кстати, тесть ничего не знал о махинациях своего зятя. Похищенными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.
Как подсчитали следователи СУ УМД по региону, служащий похитил, таким образом, почти 2,9 миллиона рублей из бюджета.
- Мошенника уже уволили из министерства. На его недвижимое имущество наложен арест, - рассказал старший следователь Ержан Тайлянов.
Уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU