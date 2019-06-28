Юный волгоградец победил на международном песенном конкурсе «Grand Festival»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-28T14:18:01+03:00

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Звонкий голос Дениса Демкина уже знают не только в Волгограде, но и далеко за его пределами. Хотя мальчишка только закончил шестой класс, а на его счету уже десятки побед, и даже участие в проекте «Голос. Дети». А на днях его коллекция пополнилась еще одной наградой - он стал лауреатом I степени V Международного конкурса «Grand Festival», который проходит в итальянском городе Пезаро.

Денис - ученик центральной школы искусств Волгоградского государственного института искусств и культуры. Он участник многих фестивалей и конкурсов. А после прекрасного выступления в Пезаро, член жюри из Беларуси Игорь Задорожный пригласил его спеть с ним дуэтом в гала-концерте. Вместе они исполнили песню «Синяя вечность» из репертуара Муслима Магомаева.

Как сообщают в Волгоградской обладминистрации, международный конкурс «Гранд фестиваль» проходит в средневековой крепости «Costanza» уже в пятый раз. Сюда съезжаются самые талантливые и целеустремленные юные артисты. В этом году в фестивале принимают участие более тысячи участников из России, Беларуси, Швеции, Ирана, Италии, Франции, Болгарии, Греции и других стран.

Волгоградец Денис Демкин спел дуэтом с баритоном Игорем Задорожным в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU