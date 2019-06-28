Под Волгоградом 9-летнего мальчика насмерть завалило песком

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-28T13:27:34+03:00

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Жуткая и нелепая смерть произошла в одном из поселков Городищенского района Волгоградской области: 9-летнего ребенка насмерть завалило песком. Случилось это вечером 27 июня.

Трудно поверить, но мальчишка погиб прямо во дворе собственного дома. В тот день он игрался возле кучи песка, которую завезли сюда накануне. Насыпь была большая - около полутора метра в вышину. Ребенок решил вырыть себе в этой «скале» пещеру. Сделал подкоп, и залез внутрь. В этот момент огромная глыба песка обрушилась и завалила ребенка.

- В этот момент мимо дома как раз проезжал соседний мужчина. Он увидел происшедшее и бросился на помощь малышу. Однако, когда волгоградец откопал ребенка, тот уже не подавал признаков жизни, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Сейчас следователи Городищенского СО СУ СК по региону проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все подробности случившегося. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU