2019-06-28T13:05:41+03:00
Происшествия

Волгоградские силовики раскрыли преступление 17-летней давности

Убийцу задержали в одном из сел республики Адыгея
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Целых семнадцать лет убийца скрывался от правосудия, но оно настигло его благодаря слаженной работе сотрудников ГУ МВД и СУ СКР по Волгоградской области. 44-летнего мужчину, в 2002 году убившего знакомого и сбежавшего за пределы региона, нашли в июне 2019 года в одном из сел республики Адыгея. Преступление произошло 12 декабря почти два десятка лет назад: тогда 40-летнего мужчину привезли в больницу с ножевым ранением, где он умер.

- На первоначальном этапе расследования правоохранителям удалось установить все обстоятельства особо тяжкого преступления и лицо, причастное к его совершению, однако задержать подозреваемого по горячим следам тогда не представилось возможным. Мужчина, которому на тот момент было 27 лет, был объявлен в федеральный розыск, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного СУ СКР.

Дело не закрыли, полицейские продолжали искать убийцу во всех уголках страны. И вот 27 июня силами волгоградской полиции вместе с коллегами из Краснодарского края и сотрудниками уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого.

- Накануне злоумышленник была задержан полицейскими в домовладении своих родственников в одном из сел Тахтамукайского района республики Адыгея, - добавили в пресс-службе областного Главка.

Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство» расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани за нарушителями на дорогах стали следить беспилотники
В Волгограде увековечили память дирижера Эдуарда Серова
В Астрахани сотрудник Минсоцразвития украл почти 3 миллиона рублей
Юный волгоградец победил на международном песенном конкурсе «Grand Festival»
Под Волгоградом 9-летнего мальчика насмерть завалило песком
Мошенница лишила ветерана войны из Волгограда квартиры, за что села на три года в тюрьму
В Волгограде фирму оштрафовали на миллион за коррупционную схему
Хозяева квартиры поймали вора-домушника в Волгограде
Астраханец инсценировал самоубийство друга и угнал его машину
Почти сотня чтецов принимают участие в конкурсе «#Волгограду_посвящаю»
В Волгограде бизнесмен скрыл от налоговой полтора миллиона рублей
В Городище «УАЗик» сорвался в карьер: пассажир умер в салоне
Один погиб, четверо в больнице: под Волгоградом лось на трассе спровоцировал ДТП
Волгоградцев просят о помощи: 400 собак из приюта «Дино» остались без воды в самую жару
Администрация Волгограда должна более 4 миллионов за "коммуналку"
Волгоград закрыли для большегрузов из-за жары
С начала года в Волгограде заменили 7,7 километра теплотрасс
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Волгоградцам разрешили за деньги капремонта ставить телеантенны
Волгоградский «кулибин» собрал дома револьвер и пистолет
Под Волгоградом из-за поломки на переезде задержали пять поездов
Волгоградских онкобольных включат в единую базу
Из Волгограда 15 призывников отправились служить в Президентский полк
Новым ректором волгоградского медуниверситета стал Владимир Шкарин
В составе «Ротора» появился седьмой новичок - вратарь
На Привокзальной площади Волгограда поставят новую остановку
На юге Волгограда из-за ДТП встали трамваи
В Волгограде отреставрируют столетний дом царицынской эпохи