Волгоградские силовики раскрыли преступление 17-летней давности

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-28T13:05:41+03:00

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Целых семнадцать лет убийца скрывался от правосудия, но оно настигло его благодаря слаженной работе сотрудников ГУ МВД и СУ СКР по Волгоградской области. 44-летнего мужчину, в 2002 году убившего знакомого и сбежавшего за пределы региона, нашли в июне 2019 года в одном из сел республики Адыгея. Преступление произошло 12 декабря почти два десятка лет назад: тогда 40-летнего мужчину привезли в больницу с ножевым ранением, где он умер.

- На первоначальном этапе расследования правоохранителям удалось установить все обстоятельства особо тяжкого преступления и лицо, причастное к его совершению, однако задержать подозреваемого по горячим следам тогда не представилось возможным. Мужчина, которому на тот момент было 27 лет, был объявлен в федеральный розыск, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного СУ СКР.

Дело не закрыли, полицейские продолжали искать убийцу во всех уголках страны. И вот 27 июня силами волгоградской полиции вместе с коллегами из Краснодарского края и сотрудниками уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого.

- Накануне злоумышленник была задержан полицейскими в домовладении своих родственников в одном из сел Тахтамукайского района республики Адыгея, - добавили в пресс-службе областного Главка.

Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство» расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU