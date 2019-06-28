2019-06-28T12:55:15+03:00
Происшествия

Мошенница лишила ветерана войны из Волгограда квартиры, за что села на три года в тюрьму

Женщина обманным путем получила доверенность от 91-летнего пенсионера
Юлия Данильченко
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28 июня Ворошиловский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор в отношении 69-летней жительницы города-героя. Ее признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Иными словами, женщина бессовестно обманула 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, буквально оставив его без крыши над головой.

Квартиру потерпевший купил в 2012 году в Краснооктябрьском районе с помощью господдержки. Преступница втерлась в доверие к нему: помогала в быту, ухаживала. А потом обманным путем вынудила подписать доверенность на жилье и продала ее своему 33-летнему сыну за миллион, хотя по факту собственник ни копейки не получил. Расследовали это дело следователи ГУ МВД по Волгоградской области.

- С учетом обстоятельств совершения преступления, возраста и состояния здоровья подсудимой суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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