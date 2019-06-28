2019-06-28T12:16:51+03:00
Происшествия

В Волгограде фирму оштрафовали на миллион за коррупционную схему

А сотруднику ИФНС, который получил взятку, дали полтора года тюрьмы
Юлия Данильченко
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Мировой судья судебного участка №104 Волгоградской области вынес приговор по делу о коррупции. Фигуранта в лице ООО «Примера ВЛГ» судили по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», признали виновным и назначили миллионный штраф.

- В октябре 2016 года руководитель ООО «Примера ВЛГ» передал сотруднику ИФНС России по Центральному району 200 тысяч рублей за оказание содействия в принятии решения об уменьшении размера доначисленного налога на добавленную стоимость. В силу должностных обязанностей сотрудник налоговой службы не мог повлиять на принятие подобного решения и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотруднику налоговой за мошенничество дали полтора года тюрьмы. Руководителя фирмы, который был инициатором взятки, наказали согласно административному кодексу ввиду его раскаяния и помощи в расследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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