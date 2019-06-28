Хозяева квартиры поймали вора-домушника в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-28T11:59:38+03:00

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Ночью 27 июня в одну из квартир в Дзержинском районе Волгограда через балконную дверь на втором этаже проник неизвестный мужчина. Он думал, что дома никого нет, хотел обокрасть жилище, но попал в спальню 68-летней пенсионерки. Женщина закричала, на помощь поспешили родственники, проживающие с ней. Они скрутили негодяя и вызвали полицию. Прибывшим стражам порядка оставалось арестовать вора.

- Полицейские установили личность незваного гостя. Им оказался 30-летний неработающий местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в жилище», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемому грозит немалый срок – до шести лет колонии. Полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU