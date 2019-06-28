Астраханец инсценировал самоубийство друга и угнал его машину
Тело 30-летнего хозяина одной из квартир в многоэтажном доме по улице Химиков Трусовского района в Астрахани нашли благодаря соседу – тот сообщил о трупном запахе 21 августа 2018 года. На шее у погибшего была удавка. С первого взгляда было очевидно: астраханец покончил жизнь самоубийством, но в этом деле все оказалось куда сложнее.
Судмедэксперт пришел к выводу, что «задушили» мужчину уже посмертно, а умер он от других телесных повреждений. Спустя некоторое время в Московской области в кювете нашли угнанный ранее автомобиль погибшего: угонщик попал в ДТП. 30-летнего подозреваемого задержали.
- Следствием и судом установлено, что 18 августа 2018 года между мужчинами возникла ссора, в ходе которой астраханец нанес своему другу телесные повреждения, от которых последний скончался на месте, после чего инсценировал самоубийство потерпевшего с целью сокрытия следов совершенного им преступления, а затем скрылся на его автомобиле, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.
Мужчине дали 10 лет колонии строгого режима и присудили штраф в размере 1 143 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU