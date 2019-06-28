Почти сотня чтецов принимают участие в конкурсе «#Волгограду_посвящаю»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-28T10:44:27+03:00

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В честь 430-летия в Волгограде проходит конкурс чтецов «#Волгограду_посвящаю». За месяц почти сотня горожан отправили заявки на участие и 30 июня пройдет первый отборочный этап среди жителей Красноармейского и Кировского районов. Стать частью масштабного мероприятия не поздно – подать заявку можно до 25 августа.

В конкурсе несколько номинаций. Например, в «#Звонкие_строки» авторам предлагают прочитать собственные стихотворения. «#Город_в_котором_я_живу» - номинация для произведений, посвященных городу-герою.

- «#Поэтический_сюрприз» - для тех, кто хочет удивить зрителей оригинальным чтением, выступить дуэтом или под аккомпанемент, использовать пантомиму, инсценировку и т.д. Предусмотрена и особая номинация для участников с ограниченными возможностями здоровья - «#Творчество_без_границ», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Отборочные этапы запланированы на 21 июля, 4 и 18 августа. Итоги подведут до 1 сентября, в этот же день будет награждение победителей.

Все подробности на сайте МУК «Волгоградконцерт» https://volgograd-concert.ru. Подать заявку можно в Центральной библиотеке (проспект имени В.И. Ленина, 42) – либо на электронном носителе, либо по электронной почте: obmсsgb@mail.ru (в этом случае нужно записать конкурсное произведение формате MP4).

ИСТОЧНИК KP.RU