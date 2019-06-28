В Волгограде бизнесмен скрыл от налоговой полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-28T10:23:53+03:00

Мужчину обвинили по уголовной статье, но вину свою он не признает

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Уголовное дело по статье о махинациях с налогами возбудили в отношении 48-летнего волгоградского бизнесмена. Его обвиняют в неуплате полутора миллионов рублей. Хотя вину свою подозреваемый упорно отрицает, но следователям удалось собрать достаточно доказательств.

- С марта 2014 по апрель 2015 годов обвиняемый, как частное лицо, занимался предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей объектов недвижимости. За указанный период времени им было приобретено, а впоследствии реализовано, 12 нежилых помещений, расположенных в различных районах Волгограда. Сумма дохода составила порядка 15,5 миллионов рублей, еще 20 тысяч рублей он получил от граждан, за оказанные им посреднические услуги при покупке «квадратных метров», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Посчитав, что бизнес прибыльный и нужно его легализовать, мужчина зарегистрировал ИП, но чтобы не платить налоги стал занижать свою прибыл в разы, сэкономив при этом крупную сумму денег. Уголовное дело после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU