В Городище «УАЗик» сорвался в карьер: пассажир умер в салоне
27 июня в Волгоградской области случилось шесть аварий, в результате которых шестеро попали в больницы, а двое погибли. Одно смертельное ДТП произошло в Городищенскоми районе около восьми утра.
Как установили сотрудники ГИБДД, 39-летний мужчина за рулем «УАЗика» вместе с 40-летним пассажиром ехали вдоль карьера. Несмотря на то, что автомобиль с легкостью передвигается по грунтовой дороге, водитель по неясным причинам потерял управление. Машину повело в сторону обрыва, а затем вниз. Находившиеся внутри салона мужчины получили серьезные травмы.
На место приехали врачи, пытались спасти пассажира, но не вышло.
- В результате ДТП водитель госпитализирован, его 40-летний пассажир скончался на месте, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU