В Городище «УАЗик» сорвался в карьер: пассажир умер в салоне

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-28T10:49:07+03:00

Авария случилась по вине водителя, который потерял управление над машиной

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27 июня в Волгоградской области случилось шесть аварий, в результате которых шестеро попали в больницы, а двое погибли. Одно смертельное ДТП произошло в Городищенскоми районе около восьми утра.

Как установили сотрудники ГИБДД, 39-летний мужчина за рулем «УАЗика» вместе с 40-летним пассажиром ехали вдоль карьера. Несмотря на то, что автомобиль с легкостью передвигается по грунтовой дороге, водитель по неясным причинам потерял управление. Машину повело в сторону обрыва, а затем вниз. Находившиеся внутри салона мужчины получили серьезные травмы.

На место приехали врачи, пытались спасти пассажира, но не вышло.

- В результате ДТП водитель госпитализирован, его 40-летний пассажир скончался на месте, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU