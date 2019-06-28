2019-06-28T09:11:25+03:00
Происшествия

Один погиб, четверо в больнице: под Волгоградом лось на трассе спровоцировал ДТП

Водитель, сбивший животное, скончался на месте аварии
Юлия Данильченко
Поделиться:
Четыре человека попали в больницу, а один погибЧетыре человека попали в больницу, а один погибФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла 28 июня около 04-30 утра в Дубовском районе Волгоградской области. Водитель «шестерки» вместе с пассажирами ехал по автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» из Камышина в город-герой. На 616 километре на трассу внезапно выскочил лось. Мужчина как успел притормозил, но животное все же сбил. От удара легковушку занесло на полосу встречного движения.

- Он столкнулся с внедорожником «Ниссан» под управлением 50-летнего жителя Тольяти. От удара иномарка съехала в кювет, где опрокинулась, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сам водитель погиб на месте аварии, а его пассажиры 63-х и 42-х лет попали в больницу с травмами. Увезли в медучреждение 45-летнюю женщину, которая находилась внутри внедорожника. Пострадал и ее 8-летний сын.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти сотня чтецов принимают участие в конкурсе «#Волгограду_посвящаю»
В Волгограде бизнесмен скрыл от налоговой полтора миллиона рублей
В Городище «УАЗик» сорвался в карьер: пассажир умер в салоне
Волгоградцев просят о помощи: 400 собак из приюта «Дино» остались без воды в самую жару
Администрация Волгограда должна более 4 миллионов за "коммуналку"
Волгоград закрыли для большегрузов из-за жары
С начала года в Волгограде заменили 7,7 километра теплотрасс
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Волгоградцам разрешили за деньги капремонта ставить телеантенны
Волгоградский «кулибин» собрал дома револьвер и пистолет
Под Волгоградом из-за поломки на переезде задержали пять поездов
Волгоградских онкобольных включат в единую базу
Из Волгограда 15 призывников отправились служить в Президентский полк
Новым ректором волгоградского медуниверситета стал Владимир Шкарин
В составе «Ротора» появился седьмой новичок - вратарь
На Привокзальной площади Волгограда поставят новую остановку
На юге Волгограда из-за ДТП встали трамваи
В Волгограде отреставрируют столетний дом царицынской эпохи