Один погиб, четверо в больнице: под Волгоградом лось на трассе спровоцировал ДТП

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-28T09:11:25+03:00

Четыре человека попали в больницу, а один погиб Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Жуткая авария произошла 28 июня около 04-30 утра в Дубовском районе Волгоградской области. Водитель «шестерки» вместе с пассажирами ехал по автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» из Камышина в город-герой. На 616 километре на трассу внезапно выскочил лось. Мужчина как успел притормозил, но животное все же сбил. От удара легковушку занесло на полосу встречного движения.

- Он столкнулся с внедорожником «Ниссан» под управлением 50-летнего жителя Тольяти. От удара иномарка съехала в кювет, где опрокинулась, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сам водитель погиб на месте аварии, а его пассажиры 63-х и 42-х лет попали в больницу с травмами. Увезли в медучреждение 45-летнюю женщину, которая находилась внутри внедорожника. Пострадал и ее 8-летний сын.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU