2019-06-28T09:23:54+03:00
Общество

Волгоградцев просят о помощи: 400 собак из приюта «Дино» остались без воды в самую жару

Руководство приюта ищет средства на новую скважину для питомцев
Юлия Данильченко
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Волонтеры уже неделю возят воду в приют.Волонтеры уже неделю возят воду в приют.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В сорокоградусную жару более четырехсот собак из приюта «Дино», который находится в Краснослободске, остались без жизненно важного – воды. Как рассказали волонтеры, которые ухаживают за животными, вода из скважины неожиданно ушла еще неделю назад. Все это время зоозащитники силами работников приюта и добровольцев целыми днями возят воду.

- Каждый день делаем по пять рейсов в ближайшее место, где есть вода. На улице изнуряющая жара. Нам требуется новая скважина и специалисты, готовые помочь в ее бурении, - обращаются за помощью волонтеры. - Так же открываем сбор на бурение, а это сумма для приюта неподъёмная.

Оказать содействие может любой желающий. Приюту всегда требуются добровольцы для ухода за питомцами. А в условиях отсутствия воды это особенно актуально. Узнать подробную информацию о сборе средств на скважину можно в группе «Дино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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