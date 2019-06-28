Администрация Волгограда должна более 4 миллионов за "коммуналку"

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-28T08:54:12+03:00

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Арбитражный суд Волгоградской области разрешил спор между администрацией города-героя и ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» в пользу последней. По решению мэрия теперь должна выплатить управляющей компании более 4 миллионов рублей, которые были потрачены коммунальщиками на содержание муниципального жилья за последние несколько лет.

- Суд взыскал с муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в лице администрации Волгограда за счет средств казны в пользу общества сумму в размере 4 439 075,45 рублей - задолженность за содержание, ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и пени, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе суда.

Речь идет о квартирах по проспекту Металлургов (№№ 12, 22), проспекту Ленина (№№107,123,127,131,135,143,151,153,99), в районе улиц Ватутина, 14, Гуртьева, 5, Еременко (№№104,106,132,142а, 144), Кузнецова (№№44,48,51,53), Пельше,11, Тарифная (№№21,27), Титова (№№ 10,12,15,17,6), Хользунова (№№10, 12,12а,13,6,9,) Штеменко (33,36,42,9), Богунская (№№ 12, 9а), Таращанцев (№№ ,27, 30,55,9) и поселка Мирный, 46. С 2015 по 2017 год администрация не принимала никакого участия по содержанию этих помещений.

Собственник пытался оспорить это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но суд признал все решения законными.

ИСТОЧНИК KP.RU