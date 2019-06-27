Волгоград закрыли для большегрузов из-за жары

27 Июнь 22:41 2019-06-27T22:42:54+03:00

Фуры будут пускать в город только по ночам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения для движения фур будет действовать с 28 июня по 31 августа

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Власти Волгограда решили закрыть город для проходящих фур. Это сделано, чтобы в жаркую погоду большегрузный транспорт не разбивал городские магистрали. Ограничения в движении грузовиков вводятся с 28 июня по 31 августа 2019 года.

Правда, действовать эти ограничения будут только днем и при температуре воздуха выше 32 градусов. В такие особо жаркие дни фуры смогут ездить по Волгограду только с 22.00 до 10.00. Соответствующее распоряжение подписано в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда. Об ограничениях уже проинформировали Минтранс России, ассоциацию автоперевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов и профильные органы соседних регионов РФ.

- На весь период действия ограничительных мер на магистралях будут усилены меры по контролю за соблюдением водителями грузового транспорта установленного режима движения. Муниципальные службы будут по-прежнему проливать водой основные дороги Волгограда, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU