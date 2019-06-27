С начала года в Волгограде заменили 7,7 километра теплотрасс

СЕГОДНЯ 20:54 2019-06-27T20:54:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Следуя поговорке «Готовь сани летом», «Концессии теплоснабжения» активно меняют теплотрассы в Волгограде. На данный момент специалисты компании уже отремонтировали 7,7 километров труб отопления во всех районах города.

- Так, на улице Елисеева в Ворошиловском районе и на улице Пражской в Центральном заменили 160 метров тепломагистралей. Еще 100 метров ветхого трубопровода привели в порядок на ул. Менжинского в Тракторозаводском районе. Данная теплосеть функционирует уже 34 года. В зимний период она обеспечивает теплом 50 многоквартирных домов микрорайона Спартановка. При том, что средний срок службы трубопроводов отопления – 25 лет, не удивительно, что по результатам гидравлических испытаний на одном из участков теплотрассы выявили сразу 5 протечек, - рассказывают в «Концессии теплоснабжения».

Заметьте, все плановые обновления проводятся в период остановки на профилактику котельных. Это делается специально для того, чтобы заменить трубы без дополнительных отключений потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU