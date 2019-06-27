Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-27T19:38:11+03:00

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но кровля рухнула

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Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде. И только к восьми вечера смогли отчитаться: «Пожар в Советском районе ликвидирован. Погибших и пострадавших нет».

Однако пожарные расчеты еще работают на месте происшествия.

- Идёт проливка тлеющих очагов, - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Известно, что пожар вспыхнул на складе керамики. Огонь распространялся так стремительно, что за несколько часов охватил около пяти тысяч квадратных метров площади. Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать перекидывания огня на соседние строения.

Для тушения огня были привлечены 41 человек и 15 единиц техники.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU