Волгоградцам разрешили за деньги капремонта ставить телеантенны
На последнем заседании комитета ЖКХ Волгоградской областной думы депутаты утвердили несколько изменений в региональный закон о капремонтах домов. В частности, парламентарии поддержали инициативу о том, чтобы разрешить собственникам жилья за счет взносов на капремонт устанавливать коллективные телевизионные антенны на домах.
Кроме того, предложили исключить из региональной программы капремонта дома, в которых находится менее пяти квартир. При этом ранее уплаченные деньги собственникам таких квартир вернут.
Помимо этого депутаты запретили использовать деньги капремонта на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора.
И еще одно нововведение.
- В законопроекте появилась новая норма, согласно которой минимальный размер фонда капремонта, который собственники многоэтажки формируют на специальном счете, должен составлять 50% оценочной стоимости капремонта этого дома, что является верхним пределом, допускаемым федеральным законодательством, - поясняют в областной думе.
ИСТОЧНИК KP.RU