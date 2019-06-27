Волгоградцам разрешили за деньги капремонта ставить телеантенны

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-27T18:57:57+03:00

За средства капремонта можно будет даже починить домовую антенну, только взнос будет с жильцов больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А дома, в которых меньше пяти квартир, исключат из программы

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На последнем заседании комитета ЖКХ Волгоградской областной думы депутаты утвердили несколько изменений в региональный закон о капремонтах домов. В частности, парламентарии поддержали инициативу о том, чтобы разрешить собственникам жилья за счет взносов на капремонт устанавливать коллективные телевизионные антенны на домах.

Кроме того, предложили исключить из региональной программы капремонта дома, в которых находится менее пяти квартир. При этом ранее уплаченные деньги собственникам таких квартир вернут.

Помимо этого депутаты запретили использовать деньги капремонта на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора.

И еще одно нововведение.

- В законопроекте появилась новая норма, согласно которой минимальный размер фонда капремонта, который собственники многоэтажки формируют на специальном счете, должен составлять 50% оценочной стоимости капремонта этого дома, что является верхним пределом, допускаемым федеральным законодательством, - поясняют в областной думе.

ИСТОЧНИК KP.RU