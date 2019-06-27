Волгоградский «кулибин» собрал дома револьвер и пистолет

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-27T18:37:14+03:00

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Пока инженеры корпят в бюро над созданием современной военной техники, 48-летний волгоградский «кулибин» изготовил себе оружие, не выходя из дома. Причем не просто обрезал ружье, а буквально собрал его по запчастям. Информация об «оружейнике» дошла до сотрудников УФСБ по Волгоградской области, и 27 июня они вместе с коллегами полицейскими Чернышковского района неведались к этому «умельцу».

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, при обыске в доме и летней кухне у волгоградца нашли свыше 200 патронов калибра 5,6 мм, а также самодельное оружие: восьмизарядный револьвер калибра 5,6 мм и однозарядный дульнозарядный пистолет калибра 8,2 мм.

Вот такой револьвер волгоградец сделал, не выходя из дома.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Селянин пояснил, что в 2003 году он переехал в этот дом умершего родственника и нашел на чердаке коробки с патронами. Решил «Чего «добро» пропадает?», и самостоятельно сделал под эти патроны оружие. Теперь мужчине придется ответить за свое незаконное «хобби». На него уже завели уголовное дело по двум статьям - «Незаконное изготовление огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Грозит ему до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU