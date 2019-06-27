Под Волгоградом из-за поломки на переезде задержали пять поездов

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-27T18:20:30+03:00

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Не повезло сегодня тем пассажирам, чьи поезда следовали через станцию Гумрак в Волгоградской области. Из-за технической неисправности на перегоне Котлубань – Гумрак Приволжской железной дороги задержались в пути пять поездов: четыре состава дальнего следования и один пригородный рельсовый автобус. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

ЧП произошло 27 июня примерно в 12.35 (по местному времени). Из-за чего задержались в пути следующие пассажирские поезда: № 339 Новороссийск – Нижний Новгород, № 491 Адлер – Казань, № 354 Пермь – Адлер, № 453 Новороссийск - Уфа, а также рельсовый автобус № 6492 Арчеда – Волгоград-1.

На Приволжской железной дороге принимаются все необходимые меры для ввода поездов в график. Максимальное время задержки составляет 1 час 25 минут, - уточнили в пресс-службе ведомства.

И напомнили «пострадавшим пассажирам» рельсового автобуса № 6492 Арчеда – Волгоград-1, что они могут получить справку о факте задержки поезда, обратившись в пригородную кассу на станции прибытия.

ИСТОЧНИК KP.RU