Волгоградских онкобольных включат в единую базу

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-27T18:00:29+03:00

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Ежегодно онкологические заболевания уносят сотни жизней. И в Волгоградской области ситуация не радостная. Поэтому в последние годы так много внимания уделяется именно модернизации этого направления медицины. В 2019-2020 годах в регионе откроются 14 центров амбулаторной онкологической помощи. А в строящемся в Волгограде лечебно-диагностическом корпусе расположится единая медицинская информационная система. Сюда будут стекаться все данные об пациентах с момента возникновения подозрения на онкозаболевание. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной администрации.

помимо этого завершается тестирование мобильного приложения на смартфон, с помощью которого онкобольные получат доступ к своим историям болезни, информации о проведенных исследованиях и консультациях специалистов, получит возможность забронировать время приема врача.

Напомним, не так давно в областном онкодиспансере заработал многоканальный колл-центр, который ежемесячно обрабатывает более 14 тысяч звонков. А в регистратурах появились считыватели полисов ОМС, что сокращает время регистрации первичных пациентов; в информационную систему внесены электронные медкарты, в которых содержится вся информация от направления гражданина в поликлинику до момента его выписки из стационара; ведется персонифицированный учет лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU