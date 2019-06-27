Из Волгограда 15 призывников отправились служить в Президентский полк

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-27T16:49:05+03:00

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Сегодня, 27 июня, на Мамаевом кургане - 15 волгоградцев провожали в армию. Это не простые новобранцы, это лучшие из лучших, которых отобрали для службы в Президентский полк. Именно поэтому их с почестями - под аккомпанемент военного оркестра мотострелкового соединения ЮВО, с напутствиями от ветеранов - провожали с главной высоты России.

К солдатам Президентского полка предъявляют очень высокие требования: рост от 175 до 190 сантиметров, славянская внешность, хорошая физическая форма, среднее общее или высшее образование, образцовое поведение на «гражданке» до службы. Ребята проходят уйму тестов и собеседований. Проверяют, действительно ли парень хочет служить своей стране, сможет ли он выполнять все приказы, насколько он стрессоустойчив, быстро ли реагирует в экстремальных ситуациях.

Служить в Президентском полку - большая честь, поэтому и провожают их с почестями.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А все потому, что и задачи стоят перед этими ребятами непростые: они будут охранять объекты Московского Кремля, участвовать в Почетных караулах и нести службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Всего с весенним призывом в этом году из Волгоградской области планируется призвать в армейские ряды более 2000 новобранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU