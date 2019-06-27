Новым ректором волгоградского медуниверситета стал Владимир Шкарин

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-27T15:40:56+03:00

До сентября Владимир Шкарин еще будет работать в региональном правительстве и только потом перейдет на работу в вуз.

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Сенсационная новость пришла из волгоградского медуниверситета: новым ректором этого вуза станет Владимир Шкарин, который на данный момент является заместителем губернатора Волгоградской области. Сегодня, 27 июня, его кандидатуру утвердили путем тайного голосования.

Ректор-легенда Владимир Петров, который руководил учреждением с 1990 года, по возрасту уже не мог участвовать в этих выборах. Поэтому его единогласно сегодня выбрали президентом вуза.

Но должность ректора претендовали три кандидата: Андрей Воронков (заместитель директора филиала ВолгГМУ в Пятигорске), Иван Шишиморов (заведующий курсом клинической аллергологии ФУВ. Однако в последний момент он снял свою кандидатуру) и Владимир Шкарин.

- Совмещать две должности невозможно по положению, но процедура согласований долгая, - рассказал в разговоре с "КП-Волгоград" Владимир Шкарин.

Чтобы занять пост ректора медуниверситета, Шкарину придется оставить работу в обладминистрации. Но это случится не раньше осени. До сентября Владимир Петров продолжит работу в качестве и.о. ректора ВолгГМУ, его полномочия продлил Минздрав.

- Коллектив медуниверситета разработал и утвердил прекрасную программу инновационного развития до 2022 года. Проделан большой труд, и я обязуюсь сделать все для ее реализации, - сказал Шкарин.

Добавим, что ректора в ВолгГМУ выбирают на пять лет.

Досье «КП»

Владимир Шкарин родился 6 августа 1977 года. Окончил Волгоградскую медицинскую академию. С 2002 по 2008 годы работал заместителем главного врача в Ленинской ЦРБ. В 2008 году возглавил департамент здравоохранения администрации Волгограда. С 2010 года был заместителем главы Волгограда. С 2011 году руководит комитетом здравоохранения администрации Волгоградской области. С декабря 2017 года - заместитель Губернатора Волгоградской области.

Является кандидатом медицинских наук.

ИСТОЧНИК KP.RU