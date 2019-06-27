2019-06-27T15:40:56+03:00
Общество

Новым ректором волгоградского медуниверситета стал Владимир Шкарин

Ради научной работы он покинет должность заместителя губернатора Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
До сентября Владимир Шкарин еще будет работать в региональном правительстве и только потом перейдет на работу в вуз.До сентября Владимир Шкарин еще будет работать в региональном правительстве и только потом перейдет на работу в вуз.
Изменить размер текста:

Сенсационная новость пришла из волгоградского медуниверситета: новым ректором этого вуза станет Владимир Шкарин, который на данный момент является заместителем губернатора Волгоградской области. Сегодня, 27 июня, его кандидатуру утвердили путем тайного голосования.

Ректор-легенда Владимир Петров, который руководил учреждением с 1990 года, по возрасту уже не мог участвовать в этих выборах. Поэтому его единогласно сегодня выбрали президентом вуза.

Но должность ректора претендовали три кандидата: Андрей Воронков (заместитель директора филиала ВолгГМУ в Пятигорске), Иван Шишиморов (заведующий курсом клинической аллергологии ФУВ. Однако в последний момент он снял свою кандидатуру) и Владимир Шкарин.

- Совмещать две должности невозможно по положению, но процедура согласований долгая, - рассказал в разговоре с "КП-Волгоград" Владимир Шкарин.

Чтобы занять пост ректора медуниверситета, Шкарину придется оставить работу в обладминистрации. Но это случится не раньше осени. До сентября Владимир Петров продолжит работу в качестве и.о. ректора ВолгГМУ, его полномочия продлил Минздрав.

- Коллектив медуниверситета разработал и утвердил прекрасную программу инновационного развития до 2022 года. Проделан большой труд, и я обязуюсь сделать все для ее реализации, - сказал Шкарин.

Добавим, что ректора в ВолгГМУ выбирают на пять лет.

Досье «КП»

Владимир Шкарин родился 6 августа 1977 года. Окончил Волгоградскую медицинскую академию. С 2002 по 2008 годы работал заместителем главного врача в Ленинской ЦРБ. В 2008 году возглавил департамент здравоохранения администрации Волгограда. С 2010 года был заместителем главы Волгограда. С 2011 году руководит комитетом здравоохранения администрации Волгоградской области. С декабря 2017 года - заместитель Губернатора Волгоградской области.

Является кандидатом медицинских наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Волгограда 15 призывников отправились служить в Президентский полк
В составе «Ротора» появился седьмой новичок - вратарь
На Привокзальной площади Волгограда поставят новую остановку
На юге Волгограда из-за ДТП встали трамваи
В Волгограде отреставрируют столетний дом царицынской эпохи
Треть парка Гагарина в Волгограде займет зеленая зона
В Генпрокуратуре обсудили исчезновение волжской сельди и нерестилищ для осетра и белуги
В Волгоградской области в аварии пострадали три школьницы
Волгоградец убил друга из ревности получил 8 лет колонии
В Астрахани домработница обчистила хозяев из-за низкой зарплаты
С 1 июля в Волгоградской области поднимут тарифы на газ для отопления домов
На Красном маршрутка при повороте сбила мотоциклиста на Хонде
«Управление отходами-Волгоград» объяснили, зачем сваливают раздельный мусор в одну машину
На нелегальном пляже утонула 12-летняя волгоградка
В Волгограде меняют старые металлические водоводы на полимерные
Под Волгоградом конкурсный управляющий украл 9 миллионов
Под Волгоградом главу сельсовета лишили мандата
В трюме баржи под Астраханью нашли тело 54-летнего капитана
Волгоградки в этом году чаще рожали мальчиков, чем девочек
В Волгограде насчитали 264 тысячи автомобилей
В Волжском из окна выпал полуторагодовалый малыш
За достройку проблемного ЖК «Эдем» в Волгограде инвестору подарили участок в центре
Иностранцы приезжают в Волгоград сделать УЗИ и вылечить зубы
Воры оставили волгоградский хутор и несколько ферм без света
В семи районах Волгоградской области вели особый противопожарный режим