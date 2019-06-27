2019-06-27T14:28:49+03:00
Спорт

В составе «Ротора» появился седьмой новичок - вратарь

За сине-голубых будет играть Иван Нестеренко
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сейчас команда сине-голубых находится на сборах в Словении. Фото ФК "Ротор".Сейчас команда сине-голубых находится на сборах в Словении. Фото ФК "Ротор".
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В команде «Ротора» очередное пополнение: клуб подписал контракт с новеньким вратарем - Юрием Нестеренко. Это 28-летний опытный голкипер, воспитанник краснодарской футбольной школы. Играл за казанский «Рубин», нижнекамский «Нефтехимик», а прошлом сезоне выступал за красноярский «Енисей».

Напомним, это уже седьмой новичок в команде сине-голубых, с которым подписали контракт в это межсезонье. Ранее стало известно, что к воспитанникам Павла Могиллевского присоединились:

воспитанник московского «Спартака» защитник Иван Хомуха,

игрок «молодежки» столичного «Динамо» защитник Максим Ненахов (с ним контракт подписан на 2 года),

молодой и перспективный полузащитник Иван горбунов, который провел 6 матчей за юношескую сборную России,

воспитанник волгоградского училища олимпийского резерва Олег Алейник

и два нападающих - воспитанник «Алании» Александр Верулидзе (сын известного арбитра Лаши Верулидзе) и Эдуард Булия (в минувшем футбольном чемпионате провел 35 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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