На Привокзальной площади Волгограда поставят новую остановку

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-27T14:18:00+03:00

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На днях в волгоградских соцсетях разгорелись нешуточные дебаты по поводу того, куда исчез остановочный павильон в площади у железнодорожного вокзала. Какие только версии не выдвигали, вплоть до «остановку вообще оттуда уберут» и «украли». Но все оказалось намного прозаичнее: на месте старого павильона просто установят новый современный из ударопрочного стекла. Сегодня рабочие уже приступили к монтажу конструкции.

Так что уже в ближайшее время павильон ожидания вернется на прежнее место только уже в новом обличье.

Надо напомним, что остановочные павильоны в этом году меняют по всему Волгограду.

- На сегодняшний день обновлено 32 остановочных пункта в южных районах города, сейчас рабочие муниципальных служб устанавливают павильоны в Дзержинском Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Всего в течение года будет установлено 69 павильонов, - уточняют в мэрии города.

Всего за последние два года в Волгограде уже установили 86 новых павильонов ожидания общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU