На юге Волгограда из-за ДТП встали трамваи

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-27T13:47:02+03:00

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Из-за двух горе-водителей часть жителей Красноармейского района Волгограда на несколько часов 27 июня остались без трамвайного сообщения. Перекрыл движение «рогатых» микроавтобус, который столкнулся с иномаркой прямо на трамвайных путях. Произошло это днем (примерно в 12.10) на проспекте Героев Сталинграда неподалеку от кинотеатра «Юбилейный».

Что удивительно, в этой аварии пострадали сразу три единицы общественного транспорта: микроавтобус, который работает в режиме маршрутного такси, легковушка, работающая в такси, и непосредственно трамваи, которым перекрыли путь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, пока сотрудники ГИБДД оформляли участников происшествия, трамвайный маршрут № 11 работал в границах «Каустик - Марийская».

- В 13.40 движение по маршруту №11 было полностью восстановлено, - отчитались в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU