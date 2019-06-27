2019-06-27T13:19:07+03:00
Общество

В Волгограде отреставрируют столетний дом царицынской эпохи

За 5,5 миллиона рублей проведут капитальный ремонт двухэтажки на улице Пугачевской
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Двухэтажный дом №3 по улице Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда был построен в далеком 1917 году. Это здание - историческая ценность, одно из немногих, которое уцелело в Волгограде со времен царицынской эпохи. Но сегодня дом выглядит ужасно. За свои 102 года его капитально ремонтировали только раз - в 50-х годах прошлого века. И вот, спустя полвека, его комплексно обновят второй раз.

Как сообщают в УНО «Региональный фонд капремонта», подрядчик в этом году приведет в порядок кровлю, фасады, а также всю внутридомовую инженерную инфраструктуру.

- Стоимость строительно-монтажных работ, согласно договору, составляет 5,5 миллиона рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона.

А так как дом входит в перечень объектов культурного наследия, то проект обязательно должен пройти историку-государственную экспертизу. Что сейчас и делают.

- За ходом работ на домах такой категории будут следить специалисты организаций строительного контроля, также осуществляется авторский надзор, - уверяют в обладминистрации.

Всего в 2019-м капитально отремонтируют 24 объекта культурного наследия регионального значения в Волгограде, Волжском и Камышине. Стоимость строительно-монтажных работ составит 405,8 миллиона рублей. Также капремонт в этом году сделают в 323 многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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