Треть парка Гагарина в Волгограде займет зеленая зона

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-27T13:16:38+03:00

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Власти Волгограда ищут подрядчика, который почти за 60 миллионов рублей благоустроит парк Гагарина в Краснооктябрьском районе. Конечно, это не вся сумма, и не весь объем работ, а лишь первый этап. В этом году запланированы работы по подготовке территории (демонтаж старых объектов, вырубка старых деревьев, восстановление асфальта), построят входную арку, летний кинотеатр, павильоны, лестницу, уложат тротуарную плитку, высадят часть деревьев, поставят забор, скамейки, урны, оборудуют стройплощадки.

Те, кто успел заглянуть в смету стоимости строительства, отметили, что на озеленение потратят совсем немного. Гораздо меньше, чем на плитку. И успели сделать выводы, что власти готовят очередной бетонный плац. На самом деле, зеленая зона займет около трети парка Гагарина, но большая часть работ запланирована на следующий этап. Напомним, всего на парк Гагарина в ближайшие годы потратят около двухсот миллионов.

Планировка парка.

Итак, на что же пойдут первые 60 миллионов? 7,8 миллиона – подготовка территории. 191 тысячу потратят на вырубку деревьев. Она будет не такой массовой, как на предыдущих объектах. Судя по документам, в этом году подрядчик вырубит 30 деревьев. Посадят тоже немного – на озеленение в этом году уйдет 680 тысяч, остальные деревья высадят в 2020-м.

На устройство покрытий, в том числе и плитку, потратят 27 миллионов, арку построят за 5,9 миллиона, летний кинотеатр – за 1,2 миллиона. 49 скамеек и столько же урн будут стоить два с лишним миллиона, 1 миллион – ограждения (напомним, парк решили обнести забором и закрывать на ночь, чтобы благоустройство не испортили вандалы). На спортплощадки уйдет чуть больше двух миллионов.

Арку поставят уже в этом году.

Напомним, финансируются работы за счет местного, областного и федерального бюджетов. Появятся здесь скейт-парк, летний кинотеатр, спортплощадка, аттракционы, а на последнем этапе дождется реконструкции и здание ДК Гагарина. Выполнить первый этап работ подрядчик должен будет до 30 ноября этого года, а потом еще три года на эти работы будет действовать гарантия. Заявки от компаний принимают до 17 июля, а 22-го состоится электронный аукцион.

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ИСТОЧНИК KP.RU