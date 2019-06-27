В Генпрокуратуре обсудили исчезновение волжской сельди и нерестилищ для осетра и белуги

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-27T13:29:55+03:00

Сбросы на ГЭС в этом году были низкими - воды в верхах Волги очень мало. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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В интернете можно найти десятки видео с берегов низовий Волги. Из-за низких сбросов на ГЭС до Астраханской области дошло слишком мало воды. Мало того, она пришла слишком поздно, когда многие рыбы уже должны были к этому моменту отнереститься. В итоге многие просто не смогли отметать икру, многие погибли от болезней. Из-за низкого уровня рек рыба всплывала брюхом кверху. Большинство икринок высохло на солнце или их смыло течением. Ситуацию на Волге в числе прочих обсудили на межведомственном совещании в Генпрокуратуре: «О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». Докладчиком выступил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук. Выводы по обстановке на Волге он сделал неутешительные.

- Крайне неблагоприятная ситуация складывается на реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80 %, севрюги – на 40 %, белуги – на 92 %. Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам, - высказал опасение Анатолий Паламарчук.

Ловить особо ценные породы рыб и так запрещено. Ихтиологи как могут восстанавливают "поголовье" осетров, белуг и стерляди - выпускают подросших мальков в Волгу. Но с кризисным 2019 годом понадобиться намного больше усилий, чтобы царская рыба совсем не исчезла в природе как вид.

ИСТОЧНИК KP.RU