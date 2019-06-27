В Волгоградской области в аварии пострадали три школьницы

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-27T11:40:14+03:00

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Авария произошла в половине шестого вечера в городе Суровикино. 29-летняя волгоградка вместе дочкой и ее подругами возвращались домой. На перекрестке дама не уступила дорогу «УАЗу». Удар был сильным. На место вызвали полицию и «скорую». Все три девочки 11 и 12 лет попали в больницу с травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.

Еще одна девушка, правда, постарше, оказалась под колесами машины в Краснооктябрьском районе. 29-летний мужчина за рулем «Шевроле» поднимался по проспекту Ленина в сторону улицы Еременко. Он слишком поздно заметил 17-летнюю волгоградку. Поэтому от удара не спасли даже тормоза. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Водителю придется ответить за нарушение по закону.

Волгоградцам еще раз напоминают о соблюдении элементарных правил дорожного движения. Будьте внимательны на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU