2019-06-27T11:09:35+03:00
Происшествия

Волгоградец убил друга из ревности получил 8 лет колонии

Он зарезал его во время дружеской посиделки
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина несколько раз ударил друга ножом. Фото: Дарья ПеретяжкоМужчина несколько раз ударил друга ножом. Фото: Дарья Перетяжко
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Житель Ленинска пришел в гости к своему другу вместе с супругой. Мужчины дружили уже давно, поэтому компания получилась душевной. До того момента, когда он увидел, что его приятель слишком много внимания уделяет его жене. А женщина была рада чужим комплиментам и продолжала флиртовать, несмотря на гневные взгляды мужа. И в итоге мужчины поссорились, посыпались взаимные обвинения, и гость схватился за нож. Он несколько раз ударил соперника по голове и в грудь. От ранений его товарищ умер. Он решил избавиться от трупа, но не приудмал ничего лучшего, чем погрузить его на санки и отвезти к остановке. Очевидцы сообщили о странном мужчине. Убийцу вскоре задержали.

Свою вину житель Ленинска признал сразу же и сильно раскаялся, что убил друга. Но сделанного было не изменить.

Районный суд приговорил ревнивца к восьми годам шести месяцам свободы. Но он решил, что наказание слишком строгое и обжаловал приговор в областной инстанции. Решение Ленинского суда осталось в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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