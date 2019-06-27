2019-06-27T10:35:28+03:00
Происшествия

В Астрахани домработница обчистила хозяев из-за низкой зарплаты

Она украла припрятанные в тайнике деньги
Екатерина МАЛИНИНА
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Дама прикарманила 36 тысяч рублей.Дама прикарманила 36 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Мы привыкли из сериалов, что домработница – это милая очаровательная девушка, которая чужда всему материальному. В финале она обязательно женится на хозяине или его сыне. Но в жизни все получается совсем по-другому. 34-летний астраахнец и его молодая подруга наняли 30-летнюю женщину убирать свой дом. Работала она у них несколько месяцев. Платили ей мало, поэтому она пару раз устраивала хозяевам скандалы с требованием повысить плату за уборку. Но те не спешили. В отместку астраханка решила их обокрасть. Она увидела в шкафу для одежды пакет с деньгами. Сумма была не такой уж великой – 36 тысяч рублей, но вполне пригодной, чтобы прожить месяц припеваючи. Вместе с деньгами она забрала самые красивые вещи хозяйки: пуловер, джинсовый жилет, майки и футболки, два кардигана, спортивную куртку и кеды.

Обнаружив пропажу, астраханец пошел в полицию. За это время дама успела потратить все деньги. Ну а вещи остались. Так что их вернули владелице.

- В отношении домработницы возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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