2019-06-27T09:48:22+03:00
Происшествия

На Красном маршрутка при повороте сбила мотоциклиста на Хонде

Водитель не уступил дорогу байкеру [видео]
Екатерина МАЛИНИНА
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Мотоцикл врезался сначала в маршрутку, а потом наехал на бордюрный камень.Мотоцикл врезался сначала в маршрутку, а потом наехал на бордюрный камень.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария в Краснооктябрьском районе произошла около четырех часов дня на проспекте Ленина. Маршрутчик на «Пежо Боксер» встал во второй ряд, чтобы повернуть на 39-Гвардейскую. 36-летний водитель решил проехать первым, хотя должен был для начала уступить машине справа. Но лихач нажал на газ. Он не уступил дорогу и мотоциклисту, который мчался по проспекту в сторону центра. Байкер на «Хонде» врезался в маршрутку. Его и мотоцикл отбросило на бордюрный камень.

На место вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую». Мотоциклиста медики увезли с перекрестка в бессознательном состоянии. У него тяжелые травмы. Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Маршрутка сбила мотоциклиста при повороте.

Еще одна авария с двухколесным транспортом случилась в Городищенском районе. там 15-летний подросток на мопеде ехал по улице Центральная и не уступил дорогу «Ладе Ларгус» ,за рулем которой был 50-летний мужчина. Школьника госпитализировали в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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