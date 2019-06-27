2019-06-27T09:31:57+03:00
Общество

«Управление отходами-Волгоград» объяснили, зачем сваливают раздельный мусор в одну машину

Виноватыми оказались рабочие
Екатерина МАЛИНИНА
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Контейнеры появились в Центральном районе.Контейнеры появились в Центральном районе.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде вводят раздельный сбор мусора. Правда, только пока в Центральном районе. Для жителей поставили разноцветные контейнеры, куда надо отдельно бросать стекло, пластик, бумагу и прочие отходы. Для людей выпустили специальные памятки, в которых рассказывали, как правильно разделять. И для многих это стало настоящим подспорьем: волгоградцы стали фасовать мусор и прилежно выбрасывать отдельно. Правда после видео, появившегося на сайте издания "Социнформбюро", желание разделять резко у многих пропадет. На нем коммунальщики сваливают отходы из контейнеров для пластика и бумаги в одну машину. То есть жители старались зря? Но как уверяют в «Управление отходами-Волгоград» вина за подобные действия полностью лежит на рабочих.

- 25 июня в ходе осуществления планового вывоза разделенных отходов, по улице улице Hабережная 62-й Армии, 6, рабочими компании были совершены действия вразрез с политикой компании. По установленным регламентам каждая собранная фракция собирается отдельной машиной, после чего вывозимые отходы отправляются на сортировочные станции для удаления посторонних фракций. Далее тщательно отсортированный мусор будет передается переработчикам вторсырья. В отношении контролирующего маршруты инженерно-технического состава и экипажа, нарушившего регламенты раздельного сбора отходов, будут произведены дисциплинарные взыскания, включая лишение премиальной части. «Управление отходами – Волгоград» берет ситуацию под особый контроль во избежание подобных ситуаций и благодарит за оперативный сигнал, - сообщили "КП-Волгоград" регоператор.

Раздельный сбор в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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