В Волгограде меняют старые металлические водоводы на полимерные

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-26T18:43:45+03:00

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Минимизировать количество порывов труб в холодные сезоны 2019-2020 годов специалисты пытаются уже сегодня – ремонтируя и меняя старое на новое. Силами бригад «Концессии водоснабжения» в летний период идут активные работы на сетях холодного водоснабжения и водоотведения.

- Среди работ, которые выполняют бригады «Концессий» - перекладка водоводов. В частности, в Красноармейском районе сейчас прокладывается почти километр новой сети из полимерной трубы взамен ветхой металлической. Кроме того, проверяется работоспособность запорной арматуры, при необходимости проводится ремонт и техническое обслуживание задвижек, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Летом-осенью все плановые работы завершатся и специалисты перейдут на другой этап - смотр готовности техники и оборудования к работе в зимних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU