Под Волгоградом конкурсный управляющий украл 9 миллионов

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-26T17:51:11+03:00

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Уголовное дело по статье «Растрата вверенного имущества в особо крупном размере» в отношении конкурсного управляющего сельскохпредприятия направили в Кумылженский районный суд Волгоградской области. Следователи Главка собрали достаточно доказательств вины мужчины, а прокуратура 26 июня утвердила обвинение.

В общей сложности управляющий похитил 9 миллионов рублей у фирмы, которая проходила процедуру банкротства.

- По версии следствия, конкурсным управляющим с 07 по 28 июля 2015 года была организована уборка урожая пшеницы, по итогам которой на склад предприятия поступило более 2 700 тонн зерна. Однако по документам обвиняемый оформил поступление лишь 1 500 тонн пшеницы, а оставшиеся 1 200 тонн зерна сокрыл от учета и впоследствии похитил, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину свою экс-управляющий не признал. Мужчину взяли под стражу, так как он долгое время скрывался от следствия. Помимо этого, имущество на 7,5 миллионов арестовали. По закону подозреваемому могут дать до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU